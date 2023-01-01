«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов и уведомил Роскомнадзор

Магазин «Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Как отметил собеседник агентства, сейчас компания проводит проверку и уже уведомила о произошедшем Роскомнадзор.

По словам представителя «Спортмастера», 31 декабря в одном из Telegram-каналов был опубликован архив с данными клиентов магазина, в числе которых имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт. При этом логины и пароли пользователей, платежная информация и учетные данные сотрудников в открытый доступ не попали.

Собеседник ТАСС также уточнил, что, согласно анализу, слитые данные могут быть от 2019 года. Сейчас компания проводит расследование и выясняет причины инцидента. По предварительным данным, утечка произошла через одного из подрядчиков «Спортмастера», который имел доступ к указанной информации.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов магазина «Спортмастер».

В ведомстве отметили, что в соответствии с законодательством о персональных данных оператор должен уведомить РКН в течение суток с момента инцидента.