Глава МВФ: половина ЕС окажется в рецессии в 2023 году из-за ситуации на Украине

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что 2023 год для большей части мировой экономики станет тяжелым. Об этом она сказала в эфире телеканала CBS.

Комментируя один из последних докладов МВФ, который прогнозирует «год потрясений», Георгиева заявила, что для мировой экономики новый год будет более тяжелый, чем предыдущий, поскольку темпы роста трех крупнейших экономик — США, ЕС и Китая — замедляются одновременно.

Глава МВФ также отметила, что страны Евросоюза «весьма серьезно пострадали» из-за российской спецоперации на Украине. По словам Георгиевой, половина стран ЕС в 2023 году будут находиться в рецессии.

Она также подчеркнула, что европейские правительства «не рухнут», несмотря на сложные условия.

В интервью для CBS Кристалина Георгиева также заявила, что наблюдаемый в Китае рост числа заражений COVID-19 негативно повлияет на мировую экономику в краткосрочной перспективе. Она также выразила уверенность, что европейские страны, стремящиеся достичь независимости от России в поставках энергоносителей, ожидает «суровая зима» в 2023 году.