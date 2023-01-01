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Глава МВФ: рост числа заражений COVID-19 в КНР негативно повлияет на мировую экономику

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Thomas Peter/Reuters

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что наблюдаемый в Китае рост числа заражений COVID-19 негативно повлияет на мировую экономику в краткосрочной перспективе. Об этом она сказал в эфире телеканала CBS.

По словам Георгиевой, экономика Китая резко замедлилась в 2022 году из-за жесткой политики нулевой терпимости к коронавирусу, и впервые за 40 лет экономический рост страны может оказаться либо на уровне глобального экономического роста, либо ниже него. Как отметила глава МВФ, подобного еще никогда не происходило.

Георгиева также выразила уверенность, что ослабление антиковидных мер в КНР в ближайшие 3-6 месяцев будет чревато для страны стремительным ростом числа заражений, сопоставимым по скорости с лесными пожарами.

Ранее газета Financial Times сообщала, что мировые фондовые биржи и рынки облигаций совокупно потеряли в 2022 году до $30 трлн.

По данным издания, это самый сильный удар по мировой экономике с кризиса 2008 года. Значительно просели фондовые биржи в Нью-Йорке, Шанхае и Франкфурте-на-Майне: индекс S&P 500 потерял почти 20%, а индекс биржи Nasdaq упал на 33%. В Китае — Шанхае и Шэньчжэне — значительно просел индекс CSI 300: на 22% в юанях и на 28% в долларах.

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