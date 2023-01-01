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Глава МВФ Георгиева заявила, что Европу без топлива РФ ждет «суровая зима»

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Jean-Francois Badias/AP

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что европейские страны, стремящиеся достичь независимости от России в поставках энергоносителей, ожидает в 2023 году «суровая зима». Об этом она сказала в интервью телеканалу CBS.

По словам Георгиевой, Европа реально движется к независимости от поставок энергоносителей из России, и, хотя грядет суровая зима, а следующая может быть еще суровее, ЕС все-таки добьется своего.

Ранее МИД Великобритании сообщил, что страна прекращает импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России с 1 января.

Ранее эксперты агентства Bloomberg сообщали, что объемы поставок нефтепродуктов из России по морю к моменту введения очередных ограничений со стороны Евросоюза (ЕС) могут значительно вырасти.

По данным экспертов, объемы отгрузки топлива в ключевых российских портах Балтийского и Черного морей в следующем месяце вырастут до 2,68 млн тонн, что станет самым большим показателем с начала 2020 года.

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