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МИД Великобритании объявил о прекращении импорта российского СПГ с 1 января

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Великобритания прекращает импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России с 1 января. Сообщение об этом появилось в Twitter МИД Соединенного Королевства.

«Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В начале декабря газета Handelsblatt со ссылкой на данные компании Icis писала, что страны Евросоюза существенно увеличили импорт российского СПГ с начала 2022 года.

В статье отмечалось, что в то время, как ЕС усиливает нефтяное эмбарго против РФ, импорт СПГ достигает нового максимума. По данным издания, страны Евросоюза, включая Британию, закупили у России почти на 21% больше СПГ, чем в 2021 году, и этот объем продолжает расти.

Газета Milliyet со ссылкой на заявление главы МЭА Фатиха Бирола также писала, что рынок сжиженного природного газа ждет тяжелый период в 2023 году из-за усугубления энергокризиса.

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