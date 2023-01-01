Министр финансов Германии Линднер считает, что цены на газ останутся высокими

Министр финансов Германии Кристиан Линднер считает, что стоимость энергоносителей будет оставаться высокой. Об этом он сообщил в интервью газете Bild am Sonntag.

«Сжиженный газ дороже российского трубопроводного газа по логистическим причинам. Уровень цен останется выше [, чем было при поставках из России], но без разрушительных пиков», — сказал министр.

Линднер также призвал отменить запрет на добычу в стране сланцевого газа методом гидравлического разрыва пласта.

Он отметил, что Германии необходимо «использовать собственные запасы нефти и газа».

Ранее согласно данным европейской ассоциации стали Eurofer, цены на газ в Европейском союзе могут остаться на исторически высоком уровне в I-III кварталах 2023 года.

До этого вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики выступил с мнением, что властям Германии необходимо противостоять кризису инфраструктуры, высоким ценам на энергоносители и неспособности бундесвера защитить страну. Иначе ФРГ может грозить «если не государственный социализм, то государственное банкротство».