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Минфин Германии прогнозирует 7-процентную инфляцию по итогам 2023 года

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Министр финансов Германии Кристиан Линднер высказал мнение, что инфляция в стране в 2023 году будет на уровне 7 процентов, но к следующему году начнет снижаться. Об этом он сказал в интервью газете Bild am Sonntag.

По его словам, цель — достичь 2-процентной инфляции.

«Это должно быть приоритетом и для ЕЦБ, и для нашего правительства. Высокая инфляция на протяжении долгого времени пошатнет фундамент нашей экономики», — сказал Линднер.

Ранее результаты исследования социологического института YouGov показали, что половина жителей Германии считают, что инфляция в стране в 2023 году продолжит повышаться. При этом 28% думают, что темпы инфляции сохранятся на высоком уровне последних месяцев.

До этого агентство Bloomberg сообщило об обязательстве Центробанков Германии и Франции снизить инфляцию в пять раз к 2025 году. Одной из главных задач властей двух стран на ближайшие годы станет реализация стратегии денежно-кредитной политики по достижению целевого показателя инфляции в 2% к концу 2024 или 2025 года.

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