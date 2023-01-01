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В Турции рассказали, сколько агропродукции вывезли с Украины по «зерновому коридору»

Эрдоган сообщил, что по зерновой сделке с Украины вывезли более 16 млн тонн агропродукции

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Global Look Press

Турецкий президент Тайип Эрдоган проинформировал о том, что «зерновой коридор» позволил вывезти с территории Украины свыше 16 млн т. сельскохозяйственной продукции. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

По словам турецкого главы государства, эта продукция была отправлена по всему миру.

«Благодаря коридору, который мы открыли, более 16 млн тонн зерна и зернопродуктов вышли из портов Украины», — написал Эрдоган.

22 июля Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. 29 октября Министерство обороны России заявило о приостановке участия РФ в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин говорил о том, что Москва задумается о смысле зерновой сделки, если в нее не будут внесены коррективы.

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