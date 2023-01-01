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Раскрыта сумма прожиточного минимума в Москве в 2023 году

Минимальный размер оплаты труда в Москве составит 23 508 рублей в 2023 году

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сумму прожиточного минимума в Москве в 2023 году после индексации на 3,3% составит 21 259 рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, с 2023 года пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми проиндексируют на 10%.

Минимальный размер пенсии в российской столице с городской доплатой увеличится с 21 193 до 23 313 рублей в месяц. Минимальный размер оплаты труда составит в Москве 23 508 рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 января в России традиционно произойдут изменения в нормативах, индексации пенсий и выплат, стоимости ЖКХ и железнодорожных билетов. Так, вырастет максимальная сумма выплат по больничному листу. Дневной потолок составит 2 736,99 рубля, а за месяц (31 день) — 84 846,69 рубля. На такую компенсацию могут рассчитывать только те граждане, стаж которых больше восьми лет.

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