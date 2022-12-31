«Ъ»: правительство предложило выводить на российский рынок «сквозные» высокие технологии

Российской экономике необходима технологическая «перезагрузка», в настоящее время правительство занимается пересмотром ранее созданных «рабочих карт» касательно более широкого применения так называемых «сквозных» высоких технологий. Под таким видом подразумеваются ключевые научно-технические направления, которые в дальнейшем будут оказывать наиболее существенное влияние на развитие внутреннего рынка, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на слова первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«Белый дом завершает работу над «перезагрузкой» десяти «дорожных карт» по ключевым высокотехнологичным направлениям <....> В том числе темами «дорожных карт» являются искусственный интеллект, квантовые вычисления и квантовые коммуникации», — говорится в материале.

За последнее время изменился и сам акцент в концепции широкого внедрения высоких технологий на российский рынок. Если ранее развитие «сквозных» технологий в большей степени было сосредоточено на исследовательском аспекте, то теперь главное для государства — получение конкретного продукта и вывод его на рынок. Последнее планируется делать в том числе с помощью коммерческих компаний. Для реализации технологической «перезагрузки» власти намерены потратить почти 0,5 трлн рублей, уточняется в статье.

«На реализацию всех высокотехнологичных направлений на 2023–2025 годы предусмотрено порядка 480 млрд рублей, из которых 55 млрд --бюджетные средства и 424 млрд руб. — внебюджетные», — заключается в заметке.

15 ноября аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры» представили результаты отчета, согласно которым России потребуются 400–500 млрд рублей для покрытия дефицита чипов. Эти денежные инвестиции будут необходимы в ближайшие годы для развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).