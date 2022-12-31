Bloomberg: уровень экономической активности в Китае замедлился максимальными с 2020-го темпами

Уровень экономической активности в Китае к концу 2022 года снизился до минимальных с пандемийного 2020 года показателей. Причиной тому стал резкий отказ властей КНР от проведения политики так называемой нулевой терпимости к распространению коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Национального бюро статистики (НБС) азиатской страны.

«Резкий отказ Китая от политики нулевого уровня Covid привел к тому, что экономическая активность — в частности, в секторе услуг — снизилась до самых низких темпов с февраля 2020 года <....> Официальный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности упал до 47 в этом месяце с 48 в ноябре. Этот показатель оказался хуже, чем оценка 47,8 в опросе экономистов Bloomberg», — говорится в материале.

Отмечается, что за последнее время распространение коронавируса охватило крупные китайские города и побудило людей оставаться дома. В результате этого ряд предприятий оказались под угрозой закрытия, либо вовсе закрылись. При этом индекс экономической активности в стране сократился не только в секторе обрабатывающей промышленности, уточняется в статье.

«Индекс непроизводственной сферы, который измеряет активность в секторах строительства и услуг, снизился до 41,6 с 46,7 в ноябре, что ниже консенсус-прогноза в 45 <....> Индекс деловой активности в сфере услуг, субиндекс непроизводственного показателя, упал до 39,4 с 45,1 в ноябре. Это самый низкий показатель с февраля 2020 года и четвертый месяц подряд, когда он сокращается», — заключается в заметке.

20 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на данные Министерства финансов (Минфина) КНР сообщило, что в январе--ноябре текущего года объем дефицита бюджета Китая превысил более чем в два раза показатель за аналогичный период 2021-го и составил 7,75 трлн юаней ($1,1 трлн). Доходы от налогов снизились на 23,8% за первые 11 месяцев года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В то же время общие государственные расходы властей Китая с января по ноябрь составили 22,7 трлн юаней, что на 6,2% больше, чем годом ранее.