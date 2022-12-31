Глава правительства Соединённого Королевства Риши Сунак поделился информацией о том, что сложности в экономической сфере государства не прекратятся в наступающем году.

«Я не собираюсь делать вид, что все наши проблемы закончатся в новом году», — приводит текст сделанного им заявления Общественная служба новостей.

Из представленной им точки зрения следует, что держава и далее будет обеспечивать киевский режим помощью, не оглядываясь на собственные сложности.

Сунак подчеркнул, что годичный период оказался крайне тяжёлым для многих жителей Соединённого Королевства, вынужденных оплачивать огромные суммы за подачу электричества.