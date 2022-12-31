Financial Times: отключения электричества в Европе прогнозируются в 2023 году

Европу в будущем году могут ждать отключения электроэнергии до апреля, если погода окажется слишком холодной. Об этом сообщает издание Financial Times.

Ситуация с электричеством и его доступностью описана в прогнозе издания на 2023 год.

Предполагается, что отключения электричества будут при сохраняющейся морозной погоде. Не исключается, что следующая зима окажется «более сложной задачей» из-за затруднений в заполнении газовых хранилищ.

Как объясняют в FT, подобный прогноз по выключению электричества в Европе может сбыться, так как потоки российского газа в 2023 году окажутся «близки к нулю».

В числе других прогнозов на следующий год авторы упомянули предъявление обвинений бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, переизбрание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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