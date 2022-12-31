Reuters: из-за закона о снижении инфляции в США с января подорожают 350 уникальных лекарств

Крупные фармакологические компании Pfizer, GlaxoSmithKline, Bristol Myers Squibb, AstraZeneca, Sanofi и другие планируют в начале января 2023 года повысить цены более чем на 350 уникальных лекарственных средств на внутреннем рынке США. Основной причиной подобных планов стало принятие администрацией президента США Джо Байдена Закона о снижении инфляции (IRA), сообщает Reuters со ссылкой на исследование профильной фирмы Three Axis Advisors (3 Axis).

Принятый закон позволит государственной программе здравоохранения Medicare напрямую договариваться о ценах на некоторые препараты, начиная с 2026 года. Другими причинами возможного увеличения цен на жизненно-необходимые лекарственные средства и препараты, включая редкие лекарства для борьбы с аутоимунными заболеваниями и раком крови, стала борьба американской фармокологической отрасли с инфляцией и нарушениями в цепочках поставок. Последние привели к увеличению производственных затрат ряда компаний, говорится в материале.

Однако американские производители не впервые повышают цены на ключевые лекарственные средства и препараты. По итогам 12 месяцев уходящего года местные фармокологические компании увеличили стоимость более чем на 1,4 тыс. препаратов, что стало максимальным значением с 2015 года. По данным некоммерческой организации (НКО) 46brooklyn, в среднем цены на лекарства увеличились в прошлом году на 4,9% — этот показатель оказался ниже темпов инфляции в США.

Проблемы с доступом к жизненно-необходимым препаратам испытывают не только жители США. 17 декабря немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на заявление президента Ассоциация защиты детей Хайнца Хильгерса сообщил о дефиците в Германии лекарств и жаропонижающих средств для детей. По словам Хильгерса, именно дети стали наиболее пострадавшими жертвами политики экономии системы здравоохранения в условиях энергетического кризиса.