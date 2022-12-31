ICE: средняя биржевая цена на газ в Европе в 2022 году составила $1260,8

Средняя биржевая цена на газ в Европе в 2022 году составила $1260,8 — об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

На споте по TTF — крупнейший в Европе нидерландский газовый хаб — цена еще весной 2021 года колебалась на уровне $200-300, после чего начался резкий рост цен на энергоносители.

Особенно высокими цены на природный газ были в марте 2022 года — тогда, из-за опасений объявления запрета на закупку российских энергоносителей, цены подскочили до $3892 за тыс. кубометров.

В дальнейшем несколько раз происходили снижения и рост цен: в мае стоимость фьючерсов составила $1000-1100 за тыс. кубометров, в июне — $2450, а на споте — до $3200.

Только к концу года цены на фьючерсы опустились до $850 за тыс. кубометров.

Ранее биржевые цены на газ в Европе вновь упали ниже $850 за тысячу кубометров.

Январские фьючерсы открыли торги на уровне $925,2 за тыс. кубометров, теряя 1,9%. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — $943,5 за тыс. кубометров.