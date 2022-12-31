Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кубиак: Генассамблея ООН утвердила бюджет на 2023 год в размере почти $3,4 млрд

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Официальный представитель председателя Генеральной ассамблеи ООН Полина Кубиак заявила, что Генассамблея утвердила бюджет всемирной организации на 2023 год. Об этом сообщает РИА Новости.

«Генеральная ассамблея ООН приняла бюджет ООН на следующий год. Сумма бюджета составляет 3 396 308 300 долларов», — сказала Кубиак.

Уточняется, что в 2022 году бюджет организации составлял $3,12 млрд.

Ранее руководитель гуманитарной миссии ООН на Украине Дениз Браун заявлял, что украинцы, столкнувшиеся с перебоями с электроэнергией и отоплением в результате обстрелов, получат дополнительную помощь от фонда, который предоставляет деньги волонтерам, общественным группам и организациям гражданского общества. По словам Брауна, в 2022 году ООН переживает крупнейший кризис финансирования. Так, средства на помощь Украине были потрачены спустя 10 месяцев с начала конфликта.

До этого специальный посланник ООН по финансированию Повестки в области устойчивого развития до 2030 года Мухаммед Мухиддин говорил, что мировому сообществу требуется $1 трлн для успешного противодействия негативным последствиям изменения климата.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть