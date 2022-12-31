Кубиак: Генассамблея ООН утвердила бюджет на 2023 год в размере почти $3,4 млрд

Официальный представитель председателя Генеральной ассамблеи ООН Полина Кубиак заявила, что Генассамблея утвердила бюджет всемирной организации на 2023 год. Об этом сообщает РИА Новости.

«Генеральная ассамблея ООН приняла бюджет ООН на следующий год. Сумма бюджета составляет 3 396 308 300 долларов», — сказала Кубиак.

Уточняется, что в 2022 году бюджет организации составлял $3,12 млрд.

Ранее руководитель гуманитарной миссии ООН на Украине Дениз Браун заявлял, что украинцы, столкнувшиеся с перебоями с электроэнергией и отоплением в результате обстрелов, получат дополнительную помощь от фонда, который предоставляет деньги волонтерам, общественным группам и организациям гражданского общества. По словам Брауна, в 2022 году ООН переживает крупнейший кризис финансирования. Так, средства на помощь Украине были потрачены спустя 10 месяцев с начала конфликта.

До этого специальный посланник ООН по финансированию Повестки в области устойчивого развития до 2030 года Мухаммед Мухиддин говорил, что мировому сообществу требуется $1 трлн для успешного противодействия негативным последствиям изменения климата.