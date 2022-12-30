Путин разрешил недружественным странам использовать валюту при оплате долгов за газ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому разрешается осуществлять расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных стран при оплате или взыскании долгов за поставки российского газа. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Документом дополняется пункт 8 указа, изданного в конце марта. Этот указ ввел порядок оплаты за российский газ в рублях с покупателями из недружественных государств. В данном пункте сказано, что если покупатель передал обязательство по оплате газа другому лицу, оно исполняет его также в этом установленном порядке.

В новом документе отмечается, что «расчеты между российским поставщиком и иностранным покупателем при взыскании российским поставщиком задолженности с иностранного покупателя или погашении им задолженности перед российским поставщиком по контракту на поставку природного газа, поставка по которому», согласно условиям такого контракта, выполнена в полном объеме «или прекращена на основании подпункта «б» пункта 1 настоящего указа, могут производиться в иностранной валюте, указанной в таком контракте».

Путин 31 марта подписал указ о том, как недружественные страны должны дальше оплачивать российский газ. Для покупателей из этих стран открыли специальные счета в «Газпромбанке». Речь идет о счетах сразу двух видов: валютных и рублевых. Сначала иностранный покупатель «переводит» в «Газпромбанк» оплату за газ в иностранной валюте. Затем «Газпромбанк» обменивает эту валюту на рубли на Мосбирже. Полученные рубли банк зачисляет на рублевый счет покупателя. После этого будет считаться, что покупатель оплатил газ.