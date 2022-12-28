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Орешкин допустил ускорение экономической динамики в России в начале 2023 года

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Помощник президента России Максим Орешкин в интервью телеканалу РБК сообщил, что экономическая динамика в Российской Федерации в начале 2023 года.

«Мы год заканчиваем <…> с инфляцией ниже целевого уровня. У нас не такой сильный внутренний спрос, и в декабре мы имеем около 5% номинального роста спроса», — сказал Орешкин.

Он добавил, что есть предпосылки для ускорения экономической динамики в начале следующего года.

Накануне вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что 2023 год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022 год.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что негативные прогнозы по российской экономике не оправдались.

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