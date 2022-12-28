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Yonhap: Южная Корея планирует увеличивать оборонный бюджет на 6,8% ежегодно до 2027 года

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Lee Jin-man/AP

Министерство национальной обороны Республики Корея предлагает в среднем увеличивать свой годовой бюджет на 6,8% в течение следующих пяти лет из-за роста угрозы от ракетно-ядерной программы КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Уточняется, что в общей сложности в следующие пять лет должен быть выделен $261 млрд (331,4 трлн вон).

Военные предлагают приобрести среднеразмерные подводные лодки с баллистическими ракетами и радиолокационное оборудование. Это позволит Южной Корее иметь «подавляющее преимущество» над северокорейской стороной и усилить ее возможности в рамках концепции «трех осей».

19 декабря глава комиссии по чрезвычайным мерам правящей в Южной Корее партии «Гражданская сила» Чон Чжин Сок заявлял, что провокации КНДР направлены на разрушение альянса между Сеулом и Вашингтоном и вытеснение американских военных баз с Корейского полуострова при помощи ядерных боеголовок и баллистических ракет средней дальности».

Южнокорейские военные попросили прощения за то, что не смогли сбить беспилотники из КНДР, которые 26 декабря вторглись в воздушное пространство республики. Неудачную работу ПВО в Сеуле связали с тем, что беспилотники маневрировали и летели на низких высотах. Военные пообещали проверить работу радиолокационных систем. 27 декабря южнокорейские ВВС также приводили в боевую готовность из-за подозрительных объектов на радарах. Ими оказались птицы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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