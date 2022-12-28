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RND.de: в Германии новый год начнется с волны роста цен на электроэнергию

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

В Германии высокие цены на энергоносители бьют по финансам жителей, из-за чего потребление энергии снизилось больше, чем за последние десятилетия. Об этом сообщает портал RND.de.

По расчетам мюнхенского института экономических исследований, стремительный рост цен на энергоносители обойдется Германии почти в €110 млрд в виде потерянных реальных доходов. В результате переговоров о тарифах и зарплате работникам будет выплачено соответственно меньше.

Отмечается, что текущее снижение реальных доходов, скорее всего, сохранится и в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что жителей Германии ждет существенное повышение тарифов на газ и электроэнергию в 2023 году, несмотря на принятые меры по ограничению цен на энергоносители. По данным исследования, потребителям со средним расходом газа 20 тыс. киловатт-часов в год с января следующего года в годовом исчислении потребуется оплачивать в среднем €2 756 — на €1 457, или 112%, больше, чем осенью прошлого года.

В ноябре канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что правительство Германии утвердило пакеты мер по снижению цен на энергоносители, включая газ и электричество.

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