В Швеции прогнозируют рост цен на нефть после запрета поставок из РФ по «потолочным» ценам

Аналитик сырьевого рынка в банке Handelsbanken Кристиан Копфер в интервью телеканалу SVT заявил, что запрет России на продажу своей нефти странам, установившим потолок цен на ее сырье, вызовет значительный рост цен.

«Думаю, нам придется продолжить жить со значительно более высокими ценами, чем те, к которым мы привыкли», — сказал он.

Эксперт добавил, что такой ответ со стороны России был вполне ожидаем.

По словам аналитика, самую большую озабоченность у него вызывает намерение России сократить добычу нефти, так как сочетание снижения добываемых объемов с постепенным восстановлением китайской экономики может существенно поднять мировые цены на нефть.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ в ответ на введение потолка цен на нефть из России. Согласно ему ,с 1 февраля следующего года Россия перестанет продавать нефть и нефтепродукты странам, соблюдающим ценовой потолок.

Ранее страны G7 и Австралия отказались перевозить и страховать российскую нефть по цене выше $60 за баррель.