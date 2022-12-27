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ЦБ предложил ввести новую категорию потребкредитов для малоимущих

ЦБ предложил ввести новую категорию потребительских кредитов для малоимущих заемщиков

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Банк России предложил ввести новую категорию потребительских кредитов для граждан с финансовом положением «хуже среднего». Об этом говорится в докладе «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора».

«Ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с повышенным риском, чье финансовое положение хуже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга», — говорится в предложении регулятора.

В ЦБ пояснили, что такая мера позитивно повлияет на конкуренцию, а также привлечет граждан, которые раньше были вынуждены обращаться в микрофинансовые организации или к серым кредиторам, у которых ставки еще выше. Отмечается, что это позволит им получить кредиты в банках и тем самым сократить свои расходы.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин полагает, что российская экономика сможет вернуться на уровень прошлого года в 2025 году. Он отметил, что такой срок закладывается потому, что России предстоит структурная адаптация. Меньше времени занял бы циклический спад, который страна пережила два года назад.

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