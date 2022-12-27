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Премьер Украины Шмыгаль заявил о ликвидации Фонда социального страхования

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ABC

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Фонд социального страхования в стране прекращает свою деятельность с целью сократить «лишние расходы государства». Об этом Шмыгаль сообщил на заседании правительства, передает РИА Новости.

«Продолжаем социальную реформу. Правительственным решением во исполнение закона прекращаем деятельность Фонда социального страхования, присоединяем его к Пенсионному фонду. Планомерно сокращаем лишние расходы государства», — сказал он.

Премьер считает, что такая мера сделает механизм социальной поддержки «более действенным и эффективным, адаптированным к реалиям настоящего».

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что союзники и партнеры Украины направят порядка $1,5 млрд на поддержку украинской энергосистемы. Украинский премьер подчеркнул, что на Украину ежедневно поставляют дополнительное оборудование для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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