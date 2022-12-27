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Белоусов заявил, что России пора сформировать долгосрочную экономическую повестку

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РИА «Новости»

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что России нужно начать формировать стратегическую экономическую повестку. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, необходимо думать и работать над стратегической, долгосрочной экономической повесткой.

«Собственно, президент [РФ Владимир Путин] на последнем Совете по национальному проектному развитию шесть этих приоритетов основных обозначил. Из них, заметьте, пять фактически экономических, потому что проблемы бедности он связал с экономическим ростом. Собственно, квинтэссенция политики, квинтэссенция действий, они уже вот этим в значительной мере определяются», — рассказал Белоусов.

Ранее вице-премьер РФ заявил, что испытывал опасения по поводу потери управляемости экономики России в марте, так как система могла «пойти вразнос».

По словам вице-премьера, управляемость российской экономики удалось сохранить благодаря круглосуточной работе в тот период Минтранса, Минпромторга и Банка России.

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