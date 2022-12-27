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Додон призвал власти Молдавии к переговорам с РФ для выхода из кризиса

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший президент Молдавии, председатель Молдавско-российского делового союза Игорь Додон призвал власти республики начать переговоры по поставкам российского газа в страну и другим аспектам, чтобы преодолеть экономический кризис. Об этом политик сказал ТАСС.

«Молдавская сторона должна срочно выступить с инициативой о проведении заседания российско-молдавской межправительственной комиссии, как можно быстрее в начале следующего года, чтобы обсудить весь спектр вопросов экономического сотрудничества», — заявил Додон, подчеркивая необходимость участия в заседаниях СНГ и использования площадки Евразийского экономического союза.

По его словам, подобные «простые вещи <...> могут дать шанс спасти тысячи молдавских предприятий и сохранить десятки тысяч рабочих мест». Также экс-президент выразил уверенность в возможности снижения цены на поставки российского газа более чем в три раза — примерно до $300 за 1 тыс. куб. м., что позволит Молдавии быть менее зависимой от финансовой поддержки западных стран, которые, считает он, «заинтересованы в разрыве связей между нами и Россией».

Экс-президент ранее заявил, что власти Молдавии не смогут найти альтернативу российскому рынку в определенных товарных группах, и в подобных условиях продолжение кампании Кишинева на разрыв экономических связей с Москвой может привести к волне увольнений.

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