FT: автопроизводители снижают зависимость от китайских запчастей, опасаясь отношений с КНР

Крупнейшие иностранные автомобильные компании начали снижать свою зависимость от китайских запчастей в опасении осложнений отношений Запада с Пекином, пишет Financial Times, ссылаясь на представителей руководства ряда компаний и экспертов в логистике.

«Происходит масштабное переосмысление логистической деятельности», — заявил изданию один из топ-менеджеров компании Ford Тэд Каннис.

В публикации отмечается, что на это решение повлияла политика нулевой терпимости китайских властей к коронавирусу, а также опасения гипотетического разрыва Запада отношений с Китаем по российскому сценарию.

Авторы публикации уверены, что при размахе экономических отношений с КНР речь не может идти о полном уходе иностранных компаний с ее рынка. При этом компании планируют оставить свое производство внутри Китая лишь для внутреннего рынка, а для международных целей использовать другие места производства.

Ранее депутат ГД Борис Чернышов предложил продать часть мощностей ушедших из России автокомпаний китайским автопроизводителям, но через несколько часов дезавуировал свое заявление. О жизнеспособности такой идеи в нынешних рыночных условиях читайте в материале «Газеты.Ru».