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В концерне «Калашников» заявили о наличии новых экспортных контрактов несмотря на давление

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал, что концерн имеет новые контракты на поставку военной продукции за границу, несмотря на внешнее давление и санкции. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

Лушников отметил, что все заключенные контракты исполняются.

«Как ни странно, несмотря на серьезное политическое давление, заключаются новые контракты. Специалисты и «Рособоронэкспорта», и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству выполняют свой долг, очень активно работают. Мы работаем единой командой», — сказал он.

Глава «Калашникова» указал, что в традиционную экспортную линейку концерна входит стрелковое оружие, управляемое вооружение, боевые катера.

«Экспорт сократился, но на производственной программе мы это не почувствовали», — признался Лушников.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» увеличил выпуск стрелкового оружия на 40% в 2022 году. Отмечалось, что уже в сентябре «Калашников» достиг уровня фактических продаж гражданского оружия на экспорт, равного всему показателю за 2021 год.

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