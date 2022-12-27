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В Испании снизят НДС на продукты питания первой необходимости до 0% из-за роста цен

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Global Look Press

Правительство Испании одобрило новый пакет антикризисных мер на фоне роста цен на энергию и продукты. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Мы одобрили новый пакет [антикризисных] мер», — сказал Санчес и напомнил, что испанские власти уже задействовали помощь на €35 млрд, к которым теперь добавят еще €10 млрд.

По его словам, правительство страны уже направляет €45 млрд на то, чтобы защитить средний класс и рабочих в Испании.

Премьер-министр отметил, что в течение шести месяцев НДС на все продукты питания первой необходимости будет снижен с 4% до 0% и с 10% до 5% на масло и макаронные изделия.

Он также добавил, что правительство одобрило помощь в размере €200 для более чем 4,2 млн семей с доходом менее €27 тыс. в год для компенсации роста цен на продукты.

Ранее король Испании Филипп VI в рождественском обращении к нации заявил, что конфликт вокруг Украины спровоцировал кризис в сфере энергетики. Он также отметил, что текущая ситуация «также затронула безопасность» Испании.

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