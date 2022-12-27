Белоусов назвал вывод денег из России самой рискованной инвестицией для бизнеса сейчас

Вывод средств из России сейчас для бизнеса является самым рискованным способом инвестиций. Об этом заявил первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов, слова которого приводит РИА Новости.

Первый вице-премьер указал на санкции в отношении России со стороны западных стран, отмечая, что бизнесу в настоящее время необходимы «какие-то люфты» на фоне перенастройки логистических и производственных, а также технологических цепочек, что требует «определенного маневра и ресурсов».

«Я достаточно много встречаюсь с крупным бизнесом, сейчас есть полное понимание, что выводить деньги некуда и очень опасно», — пояснил Белоусов, называя это «самым рисковым видом инвестиций, который сейчас есть».

По его словам, сейчас среди предпринимателей есть «четкий, акцентированный» запрос на надежные инструменты вложений внутри страны, и «такого не было даже полгода назад, когда санкции начались».

Глава российского Минфина Антон Силуанов ранее призвал губернаторов анализировать и внедрять положительный опыт других регионов для привлечения инвестиций, а не ждать дотаций от федерального центра.