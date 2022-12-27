Курс евро на Мосбирже превысил 75 рублей

Курс евро в ходе торгов превысил отметку в 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара с расчетами на завтра вырос на 1,04 рубля (до 70,33 рубля), юаня — на 22 копейки (до 9,99 рубля), евро — на 1,34 рубля (до 74,89 рубля).

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что в настоящее время для российской экономики выгоден «слабый» курс валюты — в диапазоне 70–80 рублей за американский доллар. По его словам, падение объемов доходов экспортоориентированных компаний также сказываются на притоке инвестиций в российскую экономику. Крепкий курс рубля по отношению к доллару способствовал бы наращиванию их доходов, а также размеров поступлений в федеральный бюджет.

27 декабря курс доллара на Московской бирже (Мосбирже) упал до 69,07 рубля, а евро вырос до 74,46 рубля. На открытии торгов курс американской валюты снизился на 21,75 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, а курс европейской увеличился на 91,5 коп.