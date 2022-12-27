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В Минприроды заявили об увеличении запасов нефти в России до 600 млн тонн в 2022 году

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РИА «Новости»

В Министерстве природных ресурсов и экологии России оценили рост запасов нефти в России до 600 млн тонн в 2022 году, кроме того выросли запасы природного газа — до 675 млрд куб. м, сообщает ТАСС.

«Прогноз прироста запасов нефти и конденсата за счет геологоразведки в 2022 году — 600 млн тонн, запасов газа — 675 млрд куб метров», — указано в сообщении.

При этом, по данным минприроды, в 2022 году значительно выросли инвестиции в геологоразведку углеводородов со стороны недропользователей — с 315 до 390 млрд рублей.

Ранее экономист, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил о необходимости в строительстве новых СПГ-заводов в России.

По его словам, сейчас надо договариваться с Китаем по поводу строительства «Силы Сибири — 2», а также освоить технологию постройки своих крупнотоннажных заводов по сжижению газа, чтобы не зависеть от какого-либо крупного рынка.

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