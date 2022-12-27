На Украине заявили, что ждут от США критически важное оборудование для ремонта электросетей

В генеральном штабе ВС Украины рассказали, что украинское правительство проработало вопрос поиска доступного критически важного оборудования в Соединенных Штатах, которое могут направить на ремонт электросетей страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что партнеры страны, в том числе США, «делают все возможное, чтобы уменьшить ущерб» украинской инфраструктуры.

«Администрация работала с Национальными лабораториями, промышленностью, коммунальными службами и украинским правительством с целью найти доступное оборудование в США, которое можно было бы доставить на Украину для экстренной поддержки», — отмечается в сообщении ведомства.

В генштабе также сообщили, что в поддержку украинских электросетей на критически важное оборудование для аварийного ремонта было выделено более $53 млн. Сообщается, что с помощью этого оборудования можно восстановить магистраль системы электропередачи, имеющей решающее значение для удержания света и тепла в жилых домах на протяжении зимы.

Также в ведомстве указали, что в период с 24 февраля Украине выделили почти $20 млрд на помощь в области безопасности.

«Будем продолжать идентифицировать оборудование, которое можно отправить из США, в дополнение к текущим усилиям по поиску и приобретению за границей оборудования, совместимого с украинской системой», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решили выделить €2,5 млрд на помощь Украине в 2023 году.