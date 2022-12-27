Силуанов: расходы российского бюджета в 2022 году выросли до более 30 трлн рублей

Расходы российского бюджета в 2022 году выросли до более 30 трлн рублей с планового показателя в 29 трлн рублей, а дефицит составил 2% ВВП вместо 0,9% ВВП соответственно. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, слова которого приводит ТАСС.

«Сейчас ожидаем, что будут около 30 трлн рублей с лишним», — указал министр, добавляя, что запланированные расходы на этот год составляли 29 трлн рублей, дефицит 0,9% ВВП.

Он пояснил, что начало спецоперации на Украине изменило макроэкономическую ситуацию, также российское правительство приняло меры по поддержке семей с детьми и других категорий граждан, что «потребовало немаленький объем ресурсов». Кроме того, планируется перенести на 2022 год часть расходов следующего года, чтобы «не рушить бюджетный процесс», так как ряд трат «возник уже в ходе бюджетного процесса, когда бюджет находился в парламенте».

В 2025 году, согласно федеральному бюджету, дефицит бюджета должен опуститься с 2% до 0,7%, рассказал Силуанов.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее заявил, что для российской экономики сейчас выгоден «слабый» курс валюты — в диапазоне 70–80 рублей за американский доллар.