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Центробанк подготовил список нелегальных страховщиков и посредников

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Банк России стал добавлять нелегальных страховщиков и посредников в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба российского регулятора в Telegram-канале.

По данным ЦБ, меры предпринимаются чтобы исключить вероятное мошенничество на страховом рынке и усилить защиту потребителей.

«По закону, заниматься страховой деятельностью могут только компании, имеющие лицензию Банка России. Сведения о них вносятся в единый государственный реестр субъектов страхового дела (ССД)...», — добавили в Центробанке.

Также уточняется, что список размещается на сайте ЦБ.

Деятельность нелегальных компаний влечет риски существенных потерь для потребителей, обратили внимание в пресс-службе.

Ранее уточнялось, что ЦБ зафиксировал резкую активизацию финансовых мошенников в 2019-2021 годах. При этом ущерб от деятельности кибермошенников во втором квартале 2022 года в России снизился на 5%.

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