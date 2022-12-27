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В Раде рассказали, что госдолг Украины за ноябрь увеличился на $4,34 млрд

Депутат Рады Гетманцев заявил, что госдолг Украины на конец ноября превысил $107 млрд

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Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что государственный долг страны к концу ноября превысил $107,46 млрд, соотношение госдолга к ВВП составило 83,1%. Об этом депутат рассказал в своем Telegram-канале.

«За ноябрь размер государственного долга в гривне увеличился на 158,7 млрд гривен, в валюте на $4,34 млрд. К концу ноября отношение государственного долга к ВВП составляло 83,1%», — отметил он.

Гетманцев указал, что на конец 2021 года это соотношение составило 48,9% ВВП. Депутат подчеркнул, что размер госдолга вырос в ноябре на фоне внешних заимствований на финансирование дефицита бюджета.

По его словам, две третьих прироста государственного долга за последний месяц приходится на льготные долгосрочные ссуды ЕС, «главным образом €2,5 млрд макрофинансовой помощи».

«За 11 месяцев государственный долг в валютном эквиваленте увеличился на 9,7% или на $9,5 млрд, в гривневом — на 47,1% или на 1257,7 млрд гривен. По оценкам МВФ, к концу текущего года соотношение госдолга к ВВП будет составлять 89,4% и останется примерно на этом же уровне в следующем году (89,9% ВВП)», — пояснил депутат.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что с февраля 2022 года госдолг Украины увеличился на 45% и в настоящее время приближается к отметке 80% от объема валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

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