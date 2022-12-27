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В Сбере назначили нового главу розничного направления по работе с клиентами

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Пресс-служба Сбера

Николая Васева назначили на должность старшего вице-президента Сбербанка. Он возглавит новое направление по работе с розничными клиентами, сообщает пресс-служба банка.

Васев будет курировать новый функциональный блок «Развитие клиентского опыта B2C». Задача подразделения — построение бизнес-модели, в которой клиент в центре всего, внедрение сегментной модели в управление клиентским опытом и выстраивание взаимосвязи сегментов, каналов и продуктов.

Под руководством Васева за семь лет IT-стартап «Домклик» стал лидером ипотечного рынка с многомиллиардным оборотом. Был создан цифровой сервис оформления ипотеки «Фабрика сделок», упрощен процесс покупки недвижимости и последующее сопровождение ипотеки до одного визита в банк.

«Я благодарю Николая за высокие результаты и вклад в развитие жилищной экосистемы Сбера. Николай – увлеченный профессионал, смелый в решениях, любознательный и открытый к новым знаниям. Особенно я ценю в нем то, что он всегда видит за продуктом клиента», — отметил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Исполнять обязанности директора дивизиона «Домклик» будет Алексей Лейпи.

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