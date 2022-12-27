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Газ в Европе снова продают на уровне ниже $900 за 1 тыс. куб. м

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Bela Szandelszky/AP

Цена на газ в Европе во время торгов, проводимых 27 декабря, снова опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Уточняется, что общее снижение цены с начала вторника составляет более 2%.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $892 за 1 тыс. куб. м.

Котировки газа начинают снижаться на фоне теплой погоды в Европе. Температура на текущей неделе в большинстве стран ЕС остается выше климатических показателей. Данный фактор привел к тому, что начался рост закачки в хранилища до рекордных уровней.

Еще доля ветрогенерации в выработке электроэнергии Евросоюза на протяжении недели продолжает стабильно держаться около отметки в 20% или выше.

Ранее утверждалось, что закачка газа в хранилища Европы достигла рекорда и вдвое превысила отбор. С начала отопительного сезона (14 ноября) страны Евросоюза выкачали из хранилищ 15,21 млрд куб. м газа.

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