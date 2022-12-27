Эксперты CEBR на шесть лет отсрочили момент, когда экономика Китая превзойдет США

Эксперты британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR) на шесть лет отсрочили момент, когда экономика Китая превзойдет США — в 2036 году, сообщает «Интерфакс».

Причиной замедления роста экономики Китая эксперты называют пандемию коронавируса и политику «нулевой терпимости» к COVID-19, а также рост напряженности между Китаем и его западными торговыми партнерами. Кроме того, в 2023 году мировую экономику ждет мощная рецессия.

«Битва с инфляцией еще не выиграна. Мы ожидаем, что в 2023 году центральные банки будут придерживаться своей позиции, несмотря на экономические издержки. Цена снижения инфляции до более комфортного уровня — слабые перспективы роста в ближайшие несколько лет», — указано в исследовании.

В отношении России прогноз CEBR таков: в 2022 году российская экономика потеряет 5%, в 2023 — 2,8%, а в 2024 — стабилизируется и будет расти на 1,3% в год на протяжении десятилетия.

Ранее в Госдуме спрогнозировали переориентацию экономики на азиатские рынки.