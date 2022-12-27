Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аксенов: в экономику Крыма вложили более 123 млрд рублей, реализуется 254 проекта

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что инвесторы реализуют на полуострове более 250 проектов и вложили в регион более 123 млрд руб.

Как рассказал Аксенов, социальные обязательства инвесторов по реализуемым проектам в регионе превысили 1,2 млрд руб.

«Всего на территории республики реализуется 254 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 388,4 млрд рублей. Уже вложено более 123 млрд рублей», — написал он.

Он отметил, что в рамках реализации данных проектов планируется создать 14,5 тыс. рабочих мест, а 7,2 тыс. — уже созданы.

По итогам 2022 года, как сообщает глава региона, в бюджет Крыма поступит свыше 66 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов. По его словам, это более чем на 12% превышает уровень прошлого года.

Ранее Сергей Аксенов сообщал о продлении в Крыму высокого («желтого») уровня террористической опасности до 6 января 2023 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть