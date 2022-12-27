Аксенов: в экономику Крыма вложили более 123 млрд рублей, реализуется 254 проекта

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что инвесторы реализуют на полуострове более 250 проектов и вложили в регион более 123 млрд руб.

Как рассказал Аксенов, социальные обязательства инвесторов по реализуемым проектам в регионе превысили 1,2 млрд руб.

«Всего на территории республики реализуется 254 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 388,4 млрд рублей. Уже вложено более 123 млрд рублей», — написал он.

Он отметил, что в рамках реализации данных проектов планируется создать 14,5 тыс. рабочих мест, а 7,2 тыс. — уже созданы.

По итогам 2022 года, как сообщает глава региона, в бюджет Крыма поступит свыше 66 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов. По его словам, это более чем на 12% превышает уровень прошлого года.

Ранее Сергей Аксенов сообщал о продлении в Крыму высокого («желтого») уровня террористической опасности до 6 января 2023 года.