Силуанов: Россия не будет менять налоговые правила даже при падении доходов бюджета

Налоговые правила в России не будут меняться в 2023 году, даже если доходы бюджета сократятся. Об этом журналистам заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

«В течение года мы точно не меняем правил игры. Основные налоговые инициативы уже реализованы. Так что не будем», — отметил министр.

Ранее Силуанов заявил, что все обязательства бюджета России будут выполнены, несмотря на какие-либо ценовые ограничения и ценовые колебания на мировых рынках.

На вопрос о том, как изменятся поступления в бюджет из-за введения потолка цен на российскую нефть, Силуанов заявил, что «никак не скажутся». Он отметил, что Россия всегда вела ответственную финансовую политику и старалась подстраховаться на случаи ценовых колебаний на сырьевые товары. В частности, он указал на введение бюджетного правила об ограничении использования нефтегазовых бюджетных доходов на расходы. Ту же политику власти продолжают вести дальше, бюджет РФ принят с учетом бюджетных правил.

В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал закон о новом бюджетном правиле, связанный с его смягчением на 2023–2024 годы для более высоких расходов бюджета. Он зафиксировал в Бюджетном кодексе объем таких базовых нефтегазовых доходов в 2023–2025 годах на уровне 8 трлн рублей с последующей ежегодной индексацией в 4%.