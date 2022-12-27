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В ЦБ спрогнозировали срок возвращения российской экономики на уровень 2021 года

Зампред ЦБ Заботкин: экономика России сможет вернуться на уровень 2021 года в 2025 году

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в интервью РБК сообщил, что российская экономика сможет вернуться на уровень прошлого года в 2025 году.

Он отметил, что такой срок закладывается потому, что России предстоит структурная адаптация. Меньше времени занял бы циклический спад, который страна пережила два года назад.

«При весьма активной контрциклической политике со стороны ДКП (денежно-кредитная политика. – «Газета.Ru») и со стороны бюджета это снижение было полностью компенсировано <…> в 2021 году. Структурная адаптация — это более длительный процесс, поэтому займет большее время», — подчеркнул Заботкин.

По его словам, к 2024 году Россия будет иметь экономику, которая уже стабилизуется на своей новой траектории устойчивого роста.

Накануне аналитики консалтинговой компании «Яков и партнеры» сообщили, что 75% российских компаний ждут улучшения дел в течение полугода.

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