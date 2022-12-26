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Эрдоган: в Черном море нашли новое месторождение газа

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Strait Talk/YouTube

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в Черном море обнаружили новое месторождение газа, запасы которого оцениваются в 58 млрд куб. м, передает Sabah.com.

В ходе работ на газовом месторождении Сакарья были обнаружены новые запасы природного газа. Уточняется, что турецкое буровое судно «Фатих» обнаружило запасы газа в поисковых скважинах «Тюркали-1» и «Тюркали-2». По информации издания, об этому президенту доложил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Денмез на заседании правительства.

По словам министра, добытый в Черном море газ власти планируют «доставить его в жилые дома» в марте 2023 года.

Ранее Денмез сообщал, что Турция собирается до конца года завершить строительство участка газопровода, соединяющего месторождения природного газа в Черном море и производственные площадки на суше.

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