В СберБанк Онлайн теперь можно вносить наличные по QR-коду

В СберБанк Онлайн появилась возможность вносить наличные на карту, даже если ее нет с собой.

«Удобство продуктов и сервисов — важнейший приоритет Сбера, поэтому мы постоянно работаем над их развитием. Ранее в 2022 году Сбербанк реализовал функционал снятия наличных с помощью СберБанк Онлайн. Эта опция оказалась востребованной альтернативой для клиентов, которые привыкли снимать деньги без карты, с использованием сервисов бесконтактной оплаты», — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Для внесения наличных достаточно выбрать на экране банкомата опцию «Внести через СберБанк Онлайн» и отсканировать появившийся QR-код, а затем на смартфоне указать сумму и нужную карту.

«Теперь мы также предлагаем возможность внесения наличных без карты. В настоящее время функционал реализован на 1000 устройств, а в 2023 году услуга будет доступна во всей сети банкоматов Сбербанка», — добавил Ведяхин.