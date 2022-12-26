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Казахстан предложил ушедшим из России зарубежным компаниям перейти на его рынок

Министр Тлеуберди предложил ушедшим из России компаниям открыть офисы в Казахстане

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Brendan Smialowski/Pool/AP

Казахстан предложил зарубежным компаниям, которые ушли из России, перейти на его территорию и открыть там офисы. Об этом министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил в эфире японского телеканала NHK, передают РИА Новости. Министр находился в Японии с визитом, в ходе которого встретился с главами МИД стран бывшего СНГ.

Тлеуберди отметил, что из-за санкций, введенных против России Евросоюзом и США, многие иностранные компании закрыли в РФ свои офисы и прекратили или приостановили там свою деятельность.

«Эти компании могут переехать в Казахстан и открыть офисы. Доступ к рынку открыт», — отметил министр.

По словам Тлеуберди, Казахстан положительно воспринимает возможность «взаимовыгодного» сотрудничества с Японией и другими партнерами. По его мнению, Казахстан может стать промежуточной территорией для движения товаров и транспорта, центром, который связывает Европу и Азию.

Ранее министр заявил, что Казахстан не будет вводить санкции против России, но и не будет помогать РФ обходить западные санкции, потому что это может затронуть казахстанских граждан.

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