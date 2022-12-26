Focus Technologies: в Москве выросла посещаемость заведений быстрого питания на фоне кризиса

Москвичи все чаще стали предпочитать посещать рестораны быстрого питания на фоне экономического кризиса. По итогам января--ноября текущего года уровень посещаемости подобных заведений вырос на 3% в годовом выражении, а их общий размер оборота — на 16% за счет увеличения среднего чека покупок, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные компании Focus Technologies.

«В январе--ноябре в Москве посещаемость заведений быстрого питания, включая точки на фудкортах, выросла на 3% год к году, а их обороты за счет роста среднего чека увеличились на 16%», — говорится в материале.

При этом средний чек вырос не за счет физического наполнения заказа, а из-за инфляции и роста цен на блюда. Фастфуд стал в этом году единственным сегментом общепита, показавшим рост трафика, пришли к выводу аналитики компании.

«Классические кафе и рестораны потеряли 3% гостей, хотя их выручка и увеличилась на 6% за счет роста среднего чека на 10%. Придерживаясь из-за кризиса режима экономики, граждане предпочитают ходить в более дешевые заведения», — заявил руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

В то же время в «Чек Индексе» указали на еще больший размер выручки заведений общепита и среднего чека покупок по итогам первых одиннадцати месяцев 2022 года — на 22% и 18% соответственно.

18 марта газета «Известия» со ссылкой на главу Союза торговых центров Булата Шакирова сообщила, что торговые центры ведут переговоры с турецкой Chitir Chicken о запуске сети ресторанов в России. На тот момент стороны обсуждали открытие 5–10 собственных заведений Chitir Chicken, преимущественно в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках.