«Ведомости»: финансисты пожаловались в Центробанк на закрытость и тарифную политику омбудсмена

В институте омбудсмена ведут закрытую от финансового сообщества политику и не собираются вести равноправный и прозрачный диалог с представителями финрынка. Кроме того, тарифные условия для разных видов финорганизаций являются недостаточно справедливыми, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на соответствующее письмо в Центробанк (ЦБ) со стороны шести объединений участников финрынка.

Обращение к главе ЦБ Эльвире набиуллиной подписали шесть объединений участников финрынка, включая Национальный совет финрынка (НСФР), Ассоциацию банков России (АБР), СРО микрофинансистов «МиР», «Кооперативные финансы», Лигу кредитных союзов и Региональную ассоциацию ломбардов.

«Cлужба (институт омбудсмена — «Газета.Ru») возлагает несоразмерные, несправедливые и произвольно определяемые расходы на свое содержание от организаций, которые при этом не нарушают прав потребителей. Ассоциации обращают внимание на закрытость руководства службы от финсообщества и его нежелание осуществлять равноправный и прозрачный диалог с представителями финрынка», — говорится в материале.

В качестве примера в письме приводится практика дифференцирования ставок взносов за рассмотрение обращений, по которым потребителям финуслуг было отказано в удовлетворении требований. Так, у страховых компаний коэффициент к базовой ставке является нулевым, в то время как у микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, ломбардов, банков и НПФ этот показатель составляет 0,5 к базовой ставке — 9,3 тыс. рублей за обращение, уточняется в статье.

«Институт омбудсмена устанавливает несоразмерную стоимость услуг за те случаи, когда ни организация, ни заявитель не предоставляют необходимых для рассмотрения обращения документов <....> Расходы на уплату обработки обращения могут достигать почти 300 тыс. рублей, что в большинстве случаев превышает сумму претензий. Из-за этого организации несут значительные и необоснованные расходы при отсутствии с их стороны нарушений законодательства», — заключается в заметке.

16 декабря Центробанк (ЦБ) сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В валютном регуляторе сочли текущие темпы прироста цен умеренными, а потребительский спрос — сдержанным.