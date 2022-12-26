Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили, что Казахстан и Узбекистан готовы работать с Россией над газовым союзом

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Казахстан и Узбекистан готовы к совместной работе с российской стороной по созданию газового союза, о котором в ноябре этого года говорил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам дипломата, эта идея представляет интерес как для Москвы, так и для Ташкента с Астаной, а взаимодействие в газовой сфере очевидно востребовано в связи с возникшими энергетическими потребностями, задачами обеспечения социально-экономической стабильности и благополучия граждан.

«Партнеры России готовы к совместным действиям на данном направлении», — подчеркнул Галузин.

28 ноября на переговорах в Москве президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсуждали создание «тройственного газового союза», который помог бы координировать действия при транспортировке российского газа по территориям республик. В тот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщал, что Путин на встрече с ним поднимал вопрос создания «тройственного союза». Он подчеркнул, что казахстанской стороне необходимо «вникнуть в тему», чтобы прийти к нужным результатам.

В дальнейшем заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров заявлял, что власти республики рассматривают идею «тройственного газового союза» Казахстана, РФ и Узбекистана как коммерческое предложение, в нем не следует искать политический подтекст.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть