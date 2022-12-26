В МИД РФ заявили, что Казахстан и Узбекистан готовы работать с Россией над газовым союзом

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Казахстан и Узбекистан готовы к совместной работе с российской стороной по созданию газового союза, о котором в ноябре этого года говорил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам дипломата, эта идея представляет интерес как для Москвы, так и для Ташкента с Астаной, а взаимодействие в газовой сфере очевидно востребовано в связи с возникшими энергетическими потребностями, задачами обеспечения социально-экономической стабильности и благополучия граждан.

«Партнеры России готовы к совместным действиям на данном направлении», — подчеркнул Галузин.

28 ноября на переговорах в Москве президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсуждали создание «тройственного газового союза», который помог бы координировать действия при транспортировке российского газа по территориям республик. В тот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщал, что Путин на встрече с ним поднимал вопрос создания «тройственного союза». Он подчеркнул, что казахстанской стороне необходимо «вникнуть в тему», чтобы прийти к нужным результатам.

В дальнейшем заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров заявлял, что власти республики рассматривают идею «тройственного газового союза» Казахстана, РФ и Узбекистана как коммерческое предложение, в нем не следует искать политический подтекст.