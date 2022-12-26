Глава «Росатома» Лихачев призвал Финляндию вернуть деньги и строить АЭС за свои деньги

Генеральный директор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в интервью газете «Известия» призвал Финляндию, которая разорвала контракт с Россией на строительство АЭС «Ханхикиви-1», строить ее на свои средства.

Предприниматель напомнил, что в декабре Международный совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) признал расторжение контракта на сооружение АЭС «Ханхикиви-1» со стороны проектной компании Fennovoima неправомерным. Такое решение наделяет корпорацию правом требовать возмещения убытков.

«Мы не можем повлиять на мировоззрение финских начальников. Но пусть они его реализуют за свои деньги, а наши вернут», — объявил Лихачев.

В декабре DRB подтвердил неправомерность решения Fennovoima Oy разорвать контракт с Россией на строительство «Ханхикиви-1» в Финляндии. Компания RAOS Project, которая занималась поставками по проекту, получила право потребовать взыскания причиненных убытков.

Также глава «Росатома» заявил, что DRB отказал Финляндии в предъявлении финансовых претензий «Росатому» в ситуации с АЭС «Ханхикиви-1».