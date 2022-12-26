Новак: трубопроводный газ РФ может быть направлен на рынки Афганистана и Пакистана

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в дальней перспективе может экспортировать газ в Афганистан и Пакистан. Об этом сообщает ТАСС.

«Если говорить о более глубокой перспективе, то это экспорт газа в Афганистан, Пакистан: либо с использованием инфраструктурных проектов Средней Азии, либо свопом с территории Ирана», — сказал он.

Ранее Новак заявил, что РФ обсуждает с европейскими потребителями увеличение поставок газа через Турцию после создания хаба в этой стране и готова также возобновить поставки газа в регион по газопроводу Ямал — Европа.

Кроме того, по его словам, РФ договорилась с Азербайджаном об увеличении поставок газа для внутреннего потребления этой страны, а также проводит переговоры с представителями Казахстана и Узбекистана об увеличении поставок газа для внутренних рынков этих стран в связи с растущим потреблением в них этого топлива.