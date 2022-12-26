Лихачев: Финляндии отказали в претензиях к «Росатому» в ситуации с «Ханхикиви-1»

Совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) отказал Финляндии в предъявлении финансовых претензий «Росатому» в ситуации с АЭС «Ханхикиви-1». Об этом заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев в интервью газете «Известия».

В середине декабря DRB подтвердил неправомерность решения Fennovoima Oy разорвать контракт с Россией на строительство «Ханхикиви-1» в Финляндии. RAOS Project, занимавшийся поставками по проекту, получил право потребовать взыскания причиненных убытков.

«Во-первых, было отказано финской стороне в предъявлении финансовых претензий. Во-вторых, принято однозначное решение, что контракт расторгнут нелегитимно», — напомнил Лихачев.

Он порекомендовал Финляндии строить АЭС на свои средства, назвав решение о расторжении контракта политическим.

«Мы не можем повлиять на мировоззрение финских начальников. Но пусть они (проект. – «Газета.Ru») его реализуют за свои деньги, а наши вернут», — добавил глава «Росатома».

Ранее сообщалось, что «Росатом» подал шесть исков на общую сумму $3 млрд в связи с разрывом Финляндией контракта на строительство АЭС.